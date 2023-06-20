Kazansak bile istifa

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu karşılaşmasında A Milli Takımımız, Samsun’da Galler’i konuk etti. Maçın ilk dakikalarından itibaren baskılı oynadığımız ilk yarıda VAR’da çizgisi çizilemeyen pozisyonda hayali bir uygulama ile golümüzün iptal edilmesi tam anlamıyla skandaldı.

Oyuncularımızın beklenen ve istenenden uzak olduğu kesin ancak bu kadar dağınık, organizasyonu bozuk bir oyun oynamalarının en büyük sebebi Kuntz! İlk yarıda 10 kişi kalan Galler ikinci yarının hemen başında Mert’in mükemmel kurtarışı olmasa 1-0’ı bulacaktı. 63. dakikada Ferdi’nin ortasında elle yapılan müdahale sonrası kazanılan penaltıyı Hakan milli takım kariyerindeki vasatlığına yakışır şekilde kullanınca kaçırdı!