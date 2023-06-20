Kazansak bile istifa

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu karşılaşmasında A Milli Takımımız, Samsun’da Galler’i konuk etti. Maçın ilk dakikalarından itibaren baskılı oynadığımız ilk yarıda VAR’da çizgisi çizilemeyen pozisyonda hayali bir uygulama ile golümüzün iptal edilmesi tam anlamıyla skandaldı.
Oyuncularımızın beklenen ve istenenden uzak olduğu kesin ancak bu kadar dağınık, organizasyonu bozuk bir oyun oynamalarının en büyük sebebi Kuntz! İlk yarıda 10 kişi kalan Galler ikinci yarının hemen başında Mert’in mükemmel kurtarışı olmasa 1-0’ı bulacaktı. 63. dakikada Ferdi’nin ortasında elle yapılan müdahale sonrası kazanılan penaltıyı Hakan milli takım kariyerindeki vasatlığına yakışır şekilde kullanınca kaçırdı!
- dakikada penaltı kazandıran Ferdi’nin ortasında anlamsız bir el kararı ile Umut’un attığı golün iptal olması, “Yeter artık” dedirtti. 72. dakikada şanssızlığa ve saçma kararlara karşı Umut resmen isyan ederek golü buldu. 80. dakikada Arda’nın attığı jeneriklik gol resmen Jesus ve Kuntz’a mesaj oldu. Ama şu net ki Hamit Altıntop ve Kuntz ile gidecek yolumuz yok!