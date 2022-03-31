Kazandıkları para belli oldu! İşte en zengin Türk’ün serveti

Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in kurucusu olduğu Alman BioNTech firması, 2021’de 10,3 milyar Euro net kâr açıkladı. Bu rakam 2020’de sadece 15,2 milyon Euro idi.

Koronavirüse karşı ABD’li Pfizer firması ile birlikte aşı geliştiren Alman BioNTech firması, 2021 yılı finansal sonuçlarını açıkladı.

2019 yılında 179,2 milyon Euro net zarar, 2020’de 15,2 milyon Euro net kâr açıklayan şirket, 2021’de tarihi bir başarıya imza attı ve 10,3 milyar Euro net kâr açıkladı.

Böylece şirket, bir yılda net kârını 676 kat artırmış oldu.

19 MİLYAR EURO CİRO

BioNTech’in 2019’da 108,6 milyon Euro, 2020’de 482,3 milyon Euro olan toplam cirosu da 2021’de büyük artışla 19 milyar Euro’ya yükseldi.

İngiliz Financial Times’ın haberine göre, şirket, hisse geri alımları ve özel temettü yoluyla hissedarlara 2 milyar Euro dağıtmayı planlıyor.

KANSER İLAÇLARI GELİŞTİRİYOR

Şirket ayrıca, 2019’da 645 milyon Euro, 2020’de 949,2 milyon Euro olan araştırma ve geliştirme harcamalarını, 2021’de yaklaşık 1,5 milyar Euro’ya çıkarmayı planlıyor.

Bu harcamalarla, Covid19 aşısında kullanılan mRNA teknolojisiyle başta kanser olmak üzere bir dizi hastalığın tedavisinde kullanılacak ilaç ve aşıların geliştirilmesi hedefleniyor.

BioNTech CEO’su Uğur Şahin, sektördeki liderliklerini sürdürmek için, 2021’deki başarılarını devam ettirmeyi ve mRNA temelliler dahil birçok programda hızlı ilerleme kaydetmeyi istediklerini söyledi.

FT, BioNTech’in klinik test aşamasındaki 16 kanser ilacı dahil birçok geliştirme programı olduğuna dikkat çekti.

2022’DE AŞIDAN 17 MİLYAR EURO GELEBİLİR

Corona virüsü vakalarındaki düşüşe paralel olarak aşı satışlarının azalması beklenirken, şirketin gelir kaynaklarını çeşitlendirmesi bekleniyor.

BioNTech’in 2022’de 2,4 milyar adet Covid19 aşı siparişi aldığı ve buradan 13 ile 17 milyar Euro arasında gelir beklediği aktarıldı.

EN ZENGİN TÜRK

ABD’de Nasdaq borsasında ve Almanya’da Frankfurt borsasında hisseleri işlem gören BioNTech’in piyasa değeri şu an 42,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Bloomberg verilerine göre, BioNTech’te yüzde 18’lik hissesi bulunan Uğur Şahin’in serveti de bugün itibarıyla 7,6 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

500 ismin yer aldığı Bloomberg milyarderler endeksinde bulunan tek Türk olan Şahin, dünyanın en zenginleri sıralamasında da 323. sırada yer alıyor.

Şahin’in serveti, BioNTech hisselerindeki yükselişe paralel olarak Ağustos 2021’de 19 milyar doları aşmıştı ancak daha sonra hisse değerindeki düşüşe paralel olarak Şahin’in serveti de geriledi.