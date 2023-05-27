Kazada ölen polis memuru, toprağa verildi

Muğla’nın Ula ilçesinde, motosikletiyle giderken kavşakta otomobilin çarptığı polis memuru Mustafa Palanın (25) cenazesi, memleketi Sivas’ta toprağa verildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Ula Geri Gönderme Merkezi’nde görevli polis memuru Mustafa Pala, perşembe günü saat 15.30 sıralarında Ula ilçesi Yüksekokul Kavşağı’nda kaza geçirdi. Ula Çevre Yolu’nda seyir halindeki Mustafa Pala yönetimindeki 48 EJ 503 plakalı motosiklete, kavşaktan çıkan Ramazan Coşkun idaresindeki 48 PL 644 plakalı otomobil çarptı. Polis memuru Mustafa Pala olay yerinde hayatını kaybetti.

Muğla Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemlerinin ardından Pala’nın cenazesi, yapılan tören sonrası memleketi Sivas’a gönderildi. Mustafa Pala için Ay Yıldız Camisi’nde tören düzenlendi. Törene Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü ile polisin ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı. Pala’nın yakınları tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazın ardından Mustafa Pala’nın cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığında defnedildi. (DHA)