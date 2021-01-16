Kazada can verdi, dağıttığı gazetelerle cansız bedeni örtüldü

Konya’da, gazete dağıtıcısı Hasan Dayan (50), motosikletine otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Dağıttığı gazetelerle Dayan’ın cansız bedeni örtüldü.

Kaza, saat 08.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Ahmet Özcan Caddesi’nde meydana geldi. Beytullah Altun’un (21) kullandığı 42 AGJ 850 plakalı otomobil, gazete dağıtıcısı Hasan Dayan yönetimindeki 42 DFN 83 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten metrelerce havaya uçan Dayan, yola düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Dayan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Dağıttığı gazetelerle Dayan’ın cansız bedeninin örtüldüğü görüldü.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Beytullah Altun, gözaltına alındı. Hasan Dayan’ın cansız bedeni ise otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)