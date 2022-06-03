Kaza paniğiyle gaza basınca direğe ve araca da çarptı…

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, servis minibüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü Tevhide Demirci (38), kazanın şokuyla gaza basınca aydınlatma direğine ve park halindeki otomobile de çarptı. Demirci ile yanındaki Serap Kibaroğlu (54) yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi Özsaraç Sokak’ta meydana geldi. Tevhide Demirci yönetimindeki 16 Y 9372 plakalı otomobil, ara sokaktan çıkan Rasim Sert’in (40) kullandığı 16 S 6172 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Kazanın paniğiyle gaza basan Demirci, otomobille yol kenarındaki aydınlatma direğine ve park halindeki 34 SP 8478 plakalı araca çarptı. Kazada sürücü Demirci ile yanındaki arkadaşı Serap Kibaroğlu yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen ekipler, araçta sıkışan yaralıları kurtardıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan 2 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; kazadan sonra duran otomobilden dumanlar yükseldiği, araçta sıkışan 2 kişiyi ise çevredekilerin sakinleştirdiği görülüyor. (DHA)