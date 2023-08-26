Kaza geçiren Sabancı çiftini yakınları hastanede ziyaret etti

Yunanistan’ın Leros Adası’nda denizde kaza yapan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın tedavileri İstanbul’da özel bir hastanede sürüyor. Çifti yakınları ve dostları hastanede ziyaret etti.

Yunanistan’ın Leros Adası’nda tatil yapan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, zodyak botla kayalıklara çarparak yaralandı. Bodrum’dan İstanbul’a yaralı olarak getirilen Sabancı çiftinin tedavisi özel bir hastanede sürüyor.

Öğlen saatlerinde hastaneye gelen Özcan Sabancı, Kerim Sabancı, Hacı Sabancı ve Ömer Sabancı ile Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören ve eşi Reyhan Demirören çifti ziyaret etti.

Esas Holding’den yapılan yazılı açıklamada ise çiftin sağlık durumlarının iyiye gittiği ifade edildi. (DHA)