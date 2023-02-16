Kayseri’ye gelen 9 bin depremzede yurtlara yerleştirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı kentlerden gelen yaklaşık 9 bin depremzede , Kayseri’deki yurtlarda misafir ediliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, depremzede lerin yoğun şekilde Kayseri’ye giriş yaptıklarını söyledi.

Depremzede leri Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında ağırladıklarını dile getiren Kabakcı, şunları kaydetti:

“Şu ana kadar yaklaşık 9 bin depremzede yi yurtlarımıza aldık. Gelir gelmez barınma ihtiyaçlarını hızlı şekilde gideriyoruz. Dinlenmeleri için odalarına alıyoruz. Profesyonel bir şekilde karşılıyoruz. Aka bin de 3 öğün yemekleri ve bizim oralarda oluşturduğumuz sosyal marketlerimiz var. Tüm malzemeleri kendilerine sunabiliyoruz.”

Kabakcı, doğum günü, oyun, resim ve tiyatro gibi etkinliklerle çocukların ve ailelerinin acılarını ve travmalarını hafifletmek için mücadele verdiklerini anlattı.

Bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile üniversitelerde psikologlardan destek aldıklarını vurgulayan Kabakcı, hizmetleri sunmaya devam edeceklerini aktardı. (AA)