Kayserispor neden ihraç sonuç mu?

Herhalde yanılmışız!..

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy’u partisinden ihraca götüren süreci “Zamlar bu milletin belini büküyor” açıklamasının olduğunu sanıyorduk… Ersoy’un bir yerel televizyon programında söyledikleri sadece Kayseri’de değil Ankara’da deprem etkisi yaratmış. Anlayacağınız, Ankara’da kaynıyor!..

Nereden mi öğrendim?..

Kayseri Gerçek Haber’de yazan gazeteci Recep Bulut’un peş peşe kaleme aldığı yazılardan ve gündeme getirdiği iddialardan. Bulut, 6 Nisan Çarşamba günkü “BAKİ ERSOY’UN O SÖZLERİNİ GENEL MERKEZE KİM TAŞIDI?” başlıklı yazına, “MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un, disipline sevk edilmesine neden olan, ‘Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor’ şeklinde ki sözlerini parti genel merkezine nasıl ulaştığı merak ediliyor…” diye başlıyor. Recep Bulut şöyle devam ediyor:

-MHP Milletvekili Baki Ersoy’un kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine neden olan sözlerin kim ya da kimler tarafından parti genel merkezine taşıdığı merak edilirken; partililer, ‘Serkan Tok’tan sonra harcanma sırası milletvekilimiz Baki Ersoy’a mı geldi?” diye yorum yaparken; Ersoy’un çıktığı televizyon programında Erol Bedir ve Kayserispor ile ilgili söylediği sözlerin de etkili olmuş olabileceği üzerinde duruluyor.

–İşin aslına bakacak olursanız mesele üzüm yemek değil bağcıyı dövmek!

– Mesele Baki Ersoy’un satır arasında televizyon ekranında söylediği o birkaç satır laf değil, mesele Baki Ersoy’un OLAYTÜRK TV’de söylediği ve bizim de manşete çektiğimiz Kayserispor ve Erol Bedir ile ilgili söylediği sözler…

Gerisi fasa-fiso!

– Baki Ersoy, o televizyon programında çok ağır şeyler söyledi… Birilerine alenen mesaj verdi… Şu an bulunduğum konum gereği bazı savcı ve hakimlerin durumunu açıklayamıyorum ama günü geldiğinde hepsini tek tek kamuoyuyla paylaşacağım dedi! Daha da önemlisi birileriyle ilgili çok daha farklı bilgilere de sahibim günü geldiğinde onları da açıklayacağım dedi! Hem de öyle yenilir yutulur cinsten değil. Biz de o sözleri manşete taşıdık! Doğal olarak birileri bundan çok rahatsız oldu! Birileri seferber oldu! Birileri bizim o manşeti içeren gazeteyi, biçerek kırparak Sayın Devlet Bahçeli’nin masasına koydu… Birileri öyle bir yaygara kopardı ki koskoca partinin Merkez Disiplin Kurulu’nu harekete geçirdi…

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Buraya kadar alıntılar yaptığım satırlardan, işin yerelde bir çekişmeden ibaret olduğu hissine kapılabilirsiniz. Ancak kazın ayağı öyle değilmiş!.. Gazeteci Recep Bulut, 3 Nisan Pazar günü kaleme aldığı, “BAKİ ERSOY, “BU İŞ BURADA BİTMEZ!” başlıklı yazına “Kulüp eski başkanlarından Erol Bedir hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na yapılan suç duyurusu sonucu uzlaşmaya varılması tartışmaları da beraberinde getirdi… “diye giriyor. Recep Bulut, 2 Nisan Cumartesi günü akşamı MHP’li Baki Ersoy’un OLAYTÜRK televizyonuna yaptığı açıklamaları köşesine şöyle taşımış;

– Sohbet konusu güncel olduğu için Kayserispor Kulübü ile eski Başkan Erol Bedir ve bazı eski yönetim Kurulu üyeleri hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na yapılan suç duyurusu sonucu “Görev esnasında kulübü zarara uğrattığı gerekçesiyle” 397 bin lira civarında bir para cezasıyla uzlaşmaya varılması konusu açıldı…

Cem Atakan, “Sayın vekilim ne oldu, sizin Kayserispor ile ilgili bir müracaatınız olmuştu?” diye söze girince Milletvekili Baki Ersoy’da önce “El sıkıştılar!” ya da ”Anlaşmaya vardılar!” türü laflardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Sonra da yaklaşık 1.5 yıl önce eski Bakan ve aynı zaman da kulübün onursal Başkanı Mehmet Özhaseki’nin de katıldığı toplantı da ne talep ettiğini ve daha sonra Cumhuriyet Savcılığı’na yaptığı suç duyurusu öncesi ve sonrası yaşananları anlattı:

– “Ben biliyorsunuz bundan 1.5-2 yıl evvel dönemin kulüp başkanı ve bazı yöneticileri hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundum, savcılığa dilekçe verdim. Tabii bu beni teknik dille söyleyecek olursak müşteki olarak kabul etmediler. Sen bu işten mağdur değilsin ama şikayetçisin, ihbarcı konumundasın, burada ki müşteki Kayserispor kulübü dediler. İşte bundan sonra İçişleri Bakanlığı müfettişleri bir araştırma, bir soruşturma başlattılar. Ben uzlaşma sonucu çıkan bedeli 400 bin TL falan yazmıştım ama 300 bin küsur TL falanmış. Bir takım incelemeler yapılmış, müfettişler geldi, incelemelerini yaptılar… Bir usulsüzlük tespit etmişler. Konaklama giderleri gibi falan. İnanın adliyede hiç müdahil olmadım, adliyeyi arayıp da bir Allah’ın kuluna, “Bu dosya ne oldu?” demedim. “Benim verdiğim şikayet ne oldu?” demedim. Çünkü niye, ben zaten gerekli şeyi yapmışım. Bu Kayserispor’u ilgilendiren bir durum. Berna Başkan bana derse ki önceki dönemle başkanla ilgili bir sıkıntım yok, biz aramızda anlaştık, bir usulsüzlük yok derse, ben şikayetimi geri alırım dedim. Ama ben olduğuna inanıyorum dedim. Olduğuna inanıyorum dememdeki sebep de bir önceki başkanın bana söyledikleri. Yoksa ben ne hiç kimseye bir iftira ederim ne de bir itham da bulunurum. Kaldı ki bu insanlar bizim geçmişte hukukumuz olan insanlardı yani. Benim kişisel bir hasımlığım olsa başka mecralarda sürdürürüm. Öyle bir şeyim yok. Ama diyorum ki mevzu Kayserispor ise ve mevzu bana söylenen hadise ve rakamların dışındaysa diye gittim bende Savcılığa şikayet ettim. Hukuk da buna hükmetti.”

-Osman Çiftçi: “Cumhur İttifakı perde arkasında …

Milletvekili Baki Ersoy: “Hiç alakası yok, eğer bir kişi ispatlasın bunu ne diyorsanız onu kabul ederim. Bana dilekçeni geri al diyen çok kişi ricacı oldu… Ama ben geri almadım, almam da! Attığım adımdan geri dönmem. Ha bir şey yapıyorsam onu da kamuoyunda açıklarım böyle oldu, böyle oldu diye…”

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-MHP Milletvekili Baki Ersoy, 11 Mart 2020 tarihinde Kayserispor Kulübü eski Başkanı Erol Bedir ve bazı yönetim kurulu üyeleri hakkında, “kulübü zarara uğratma, dernekler kanununa muhalefet, zimmet ve görevi kötüye kullanma” suçu iddiasıyla Kayseri Cumhuriyet Savcılığı’na Avukatı Müjdat Yılmaz aracılığıyla 10 maddelik suç duyurusunda bulunmuştu…

-2020/11551 Hazırlık Dosyasıyla Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına giren ve 10 ayrı suç iddiası ileri sürülen dilekçede, futbolcu alım ve satımından tutun da menajerlik ödemelerine kadar birçok konu da ciddi iddialar sıralanmıştı…

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki neden, ihraç sonuç olabilir mi? Cumhur İttifakı’nın bekası için!..

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Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.