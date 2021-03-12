Kayserispor ile Galatasaray arasında 50’nci randevu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, yarın sahasında oynayacağı maçta Galatasaray ile 50nci kez karşı karşıya gelecek.

Hes Kablo Kayserispor ile Galatasaray, Süper Lig’in 30uncu haftasında Kadir Has Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar 49 kez karşılaşan iki ekibin mücadelelerinde Galatasaray’ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda Galatasaray 31, Kayserispor 3 galibiyet aldı, 15 maç ise berabere sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray’ın 109 golüne, Kayserispor 38 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sona ermişti.

Kadir Has Stadyumunda yarın saat 19.00da başlayacak maçta hakem Halis Özkahya görev yapacak. (DHA)