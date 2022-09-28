Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 43 gözaltı

Kayseri’de, 270 polisle 35 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 43 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 270 polis, 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda 54 parça paketlenmiş 73,25 gram metamfetamin, 187,47 gram esrar, 55 gram eroin, 1 gram bonzai, 6 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 22 fişek ele geçirildi.

Operasyonda 43 kişi de gözaltına alındı. Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü. (DHA)