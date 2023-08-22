Kayseri’de korkutan deprem

Kayseri’nin Sarız ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının merkez üssünü Kayserinin Sarız ilçesi olarak saptığı deprem, saat 13.17de oldu. Yerin 7.06 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Kayseri Valiliği, Sarız ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, “İlimiz Sarız ilçesinde saat 13.17’de AFAD kayıtlarına göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamış olup, saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

(DHA)