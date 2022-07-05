Kayseri’de korku dolu anlar: Eşinin alıkoyduğu kadını polis kurtardı
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Kayseri’de korku dolu anlar: Eşinin alıkoyduğu kadını polis kurtardı

Kayseri’de, eşi Murat G. (47) tarafından evde alıkonulan Ümmüş G., çığlık seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine polis operasyonuyla kurtarıldı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen, kesici bir aletle kendisine zarar veren Murat G., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Nil Caddesinde 3 katlı bir binanın zemin katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Murat G., eşi Ümmüş G.’yi henüz bilinmeyen bir nedenle evde alıkoydu. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri, Murat G.’yi eşini bırakması için ikna etmeye çalıştı. Polisin yaklaşık 1 saat süren ikna çabalarına yanıt vermeyen Murat G., evi yakmaya çalıştı. Bunun üzerine kapıyı kırarak eve giren polis, Murat G.’yi etkisiz hale getirdi. Ümmüş G., polis ekiplerinin koruması altına alındı.

Olay sırasında kesici aletle kendisine zarar veren Murat G., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. (DHA)

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