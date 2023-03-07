Kayseri’de 4,7 büyüklüğünde deprem

Kayseri’de saat 14.47’de meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından 4,4 ve 4,3 büyüklüklerinde iki sarsıntı daha oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kayseri’nin İncesu ilçesinde saat 14.47’deki 4,7’lik depremin ardından Hacılar ilçesinde saat 14.48’de 4,4 ve İncesu ilçesinde saat 14.53’te 4,3 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedildi.

“Saha tarama çalışmaları devam etmektedir”

AFAD Başkanı Yunus Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayseri’de depremler sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını belirterek, “Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz olası olumsuz bir duruma karşın hazır durumdadır. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım.” ifadelerini kullandı. (DHA)