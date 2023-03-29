Kayseri’de 15 firari hükümlü yakalandı
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Kayseri’de 15 firari hükümlü yakalandı

Kayseri’de polisin düzenlediği operasyonda yakalanan 15 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kent merkezinde 19 hükümlüye yönelik 21 adreste 35 ekip ve 89 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Firari 4 hükümlünün yakalanması için çalışmalar sürüyor. (AA)

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