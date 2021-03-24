Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü fidan dikimi, bakımı ve sulama hizmeti alacak

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü açık ihale usulü ile fidan dikimi, bakımı ve sulama hizmeti alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kayseri – Erciyes – Develi Yol Kenarı Karayolu Ağaçlandırması Yapılan Sahalarında Fidan Dikimi, Bakımı ve Sulama Hizmet alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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