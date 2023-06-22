Kayıp olarak aranıyordu, sulama kanalında cesedi bulundu
Haberler Gündem

Kayıp olarak aranıyordu, sulama kanalında cesedi bulundu

Osmaniye’de 2 gündür kayıp olarak aranan Hakan Ergan’ın (45), evinin 15 kilometre uzağındaki sulama kanalında cesedi bulundu.

Kırmıtlı köyündeki evinden 2 gün önce ayrılan Hakan Ergan’dan haber alamayan yakınları, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri tarafından arama başlatıldı. Ergan’ın, evinden 15 kilometre uzaktaki Adananın Ceyhan ilçesine bağlı Mustafabeyli Mahallesindeki sulama kanalında cesedi bulundu. Savcılık ve olay yeri inceleme çalışmasının ardından Ergan’ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumunun morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Mersin merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 4 gözaltı

Mersin merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 4 gözaltı

Erzurum’un Pazaryolu ilçesinde 12 ev yandı

Erzurum’un Pazaryolu ilçesinde 12 ev yandı

Kayıp olarak aranıyordu, sulama kanalında cesedi bulundu
Gündem