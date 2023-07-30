Kayıp olarak aranıyordu: Gölcük Gölü’nde ölü bulundu
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Kayıp olarak aranıyordu: Gölcük Gölü’nde ölü bulundu

İzmir’in ödemiş ilçesinde, kayıp olarak aranan 82 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Aydın, Gölcük Gölü’nde ölü bulundu.

Ödemiş İlçe Jandarma ekipleri, saat 15.00 sıralarında Gölcük Gölü’nde bir ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti. İzmir İl Jandarma SAK timi tarafından gölden çıkarılan cesedin 24 saat önce kayıp ihbarı verilen Alzheimer hastası Mehmet Aydın olduğu tespit edildi.

Mehmet Aydın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (DHA)

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Kayıp olarak aranıyordu: Gölcük Gölü’nde ölü bulundu
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