Kayıp kadının dere yatağında cesedi bulundu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan Havva Güzel’in (46) dere yatağında cansız bedenine ulaşıldı.

Havva Güzel’in dün akşam eve gelmediğini belirten yakınları, kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ile polis, akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Güzel’i bulmak için arama başlattı.

Ekipler, sabah saatlerinde Güzel’in Singever Deresi’nde cesedini buldu. Cenaze, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)