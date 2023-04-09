Kayıp kadının dere yatağında cesedi bulundu
Haberler Gündem

Kayıp kadının dere yatağında cesedi bulundu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan Havva Güzel’in (46) dere yatağında cansız bedenine ulaşıldı.

Havva Güzel’in dün akşam eve gelmediğini belirten yakınları, kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ile polis, akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Güzel’i bulmak için arama başlattı.

Ekipler, sabah saatlerinde Güzel’in Singever Deresi’nde cesedini buldu. Cenaze, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Cenaze nakil aracı devrildi: 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Cenaze nakil aracı devrildi: 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

2 yaşındaki çocuğu öldürdüğü iddia edilen şüphelilere dava açıldı

2 yaşındaki çocuğu öldürdüğü iddia edilen şüphelilere dava açıldı

Üç kez hakim karşısına çıkmıştı: Şüpheli hakkında yeni gelişme

Üç kez hakim karşısına çıkmıştı: Şüpheli hakkında yeni gelişme

Kayıp kadının dere yatağında cesedi bulundu
Gündem