Kayıp Kader Buse’nin babası: Tek isteğim kızımın bulunması

Antalya’nın Kemer ilçesinde 24 Ocak 2019’daki hortumda dereye sürüklenen araçta kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar’dan (20) haber alamayan ailesi, ümidini kaybetmedi. Kızının 18 Ocak’taki doğum gününde sosyal medya hesabından ‘Lütfen Allah rahmet eylesin yazmayın. Benim babişim yaşıyor, gelecek’ paylaşımı yapan Ahmet Acar, kızının kaybolmasının 3’üncü yılında “Tek isteğim kızımın bulunması” dedi.

Kemer’de, 24 Ocak 2019’da meydana gelen hortum felaketinde, annesinin kullandığı aracın Ağva Deresi’ne sürüklenmesi sonucu üniversite öğrencisi Kader Buse Acar kayboldu. O günden sonra jandarma, sahil güvenlik, emniyet ekiplerince yapılan aramalarda 25 Ocak’ta Kader Buse Acar’a ait çanta ve içindeki şarj cihazı, küpe, tarak ve şal gibi malzemeler, aracın sürüklendiği derenin ıslahında, yan duvarları tutması için konulan kayaların arasında bulundu.

‘KIZIMIZI BULAMADIK’

Kader Buse Acar’ı arama çalışmaları, Ağva Deresi’nden denize doğru sürdürüldü. 27 Ocak’ta ise derenin denize döküldüğü noktanın sağ tarafında yer alan Çamyuva sahilindeki 4 yıldızlı otelin plajında, Kader Buse Acar’a ait ayakkabının sol tekine ulaşıldı. Ancak genç kıza ait başka ize rastlanmadı. 2 Mayıs 2019 Cuma günü ise kayıp Kader Buse Acar için ailesinin isteği ile gıyabi cenaze namazı kılındı. O günden bu yana Kader Buse’den haber alamayan baba Ahmet Acar, “Tam 3 yıl oldu. Tüm aramalara çalışmalarına ve kendi çabamıza rağmen kızımızı bulamadık. Benim tek isteğim kızımın bulunması. Devletimizden yardım istiyorum” dedi.

‘ALLAH RAHMET EYLESİN YAZMAYIN’

Kader Buse’nin babası yaşadığı üzüntüyü sosyal medya paylaşımlarında da dile getirdi. Kızının doğum günü olan 18 Ocak’taki paylaşımda baba Acar, “Doğum günümü böyle kutlayacağız. Babil’im’. Lütfen Allah rahmet eylesin yazmayın. Benim babişim yaşıyor gelecek. Rabbim biliyor” ifadelerini kullandı. Anne Ayla Acar ise kızının doğum gününü paylaşan arkadaşlarının mesajını yayımlayarak, şu yorumu yaptı:

“Kızımız sosyal medyayı iyi kullanan, özel günleri hatırlayan biriydi. Biz kızımızın sevdiklerini yapmak, onun hatıralarını yaşatmak istiyoruz. Kızımın canları da Busemin bıraktığı izleri paylaştı. Başınız sağ olsun, Allah rahmet eylesin mesajı için paylaşım yapmıyoruz. Biz kızımızın yaptığı, sevdiği şeylerle yaşıyoruz. Bunun biri de sosyal medya idi. Ama baş sağlığı dileğinden paylaşım yapamıyoruz. Bizleri anlamanız dileğiyle.” (DHA)