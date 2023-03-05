Kayıp Alzheimer hastası derede ölü bulundu
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Kayıp Alzheimer hastası derede ölü bulundu

Denizli’nin Çivril ilçesinde 2 gündür haber alınamayan Alzheimer hastası derede ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çatlar Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki Hasan Ali Kaya’dan, 2 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Alzheimer hastası olan Kaya’ya ulaşamayan yakınları, güvenlik güçlerine başvurdu.

Çivril İHH Arama ve Kurtarma ekibi, yaptıkları arama sırasında Kaya’nın Akpınar Mahallesi’nde TOKİ ve Bayraktepe arasındaki dereye düştüğünü tespit etti.

Olay yerine polis, sağlık ve jandarma sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kaya’nın öldüğünü belirledi.

Kaya’nın cenazesi otopsi işlemleri için Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(AA)

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Kayıp Alzheimer hastası derede ölü bulundu
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