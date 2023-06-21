Kayınpeder, tartıştığı damadını bıçakladı

Aksaray’da Ali S. (65), ailevi nedenlerle çıkan kavgada damadı Yusuf Bülbülü (30) sol bacağından bıçakla yaraladı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Ali S.,damadı Yusuf Bülbül’ün evine gitti. Kayınpeder ve damat arasında ailevi nedenlerde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesini üzerine Ali S., Bülbül’ü sol bacağından bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Bülbül, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, kayınpederi Ali S. ise polis tarafından gözaltına alındı. (DHA)