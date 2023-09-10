Kaygılı olmak cinselliğe de zarar verir

Çağın hastalığı kaygı, cinsel yaşamı da olumsuz etkiler. Cinsel işlev bozukluklarına yol açan en önemli nedenlerden biri de sekse kaygılı başlamaktır…

Bu problemden nasıl kurtulurum?

SORU:

12 yıldır evli bir erkeğim. Bende erken boşalma sorunu var. Eşim de sürekli bir şeyler yap diye baskı yapıyor, o böyle yapınca daha da kötü oluyor. Ne yapabilirim? T.G./İstanbul

CEVAP:

İyi seksin sırrı rahatlamak ve gevşemek­ten geçer. Bu nedenle cinsel terapide kullanılan tekniklerin başında nefes ve gevşeme egzersizleriyle kaygıyı azalt­mak gelir. Ondan sonra soruna özel tekniklere geçilir. Eğer eşlerden birinde kaygı varsa yapılan hiçbir teknik işe yaramaz. Sizin durumunuzda yaşadığınız erken boşalma sorununun eşinizin bek­lentileriyle bir kaygı sorununa dönüştü­ğü, bunun da erken boşalmayı sürdürdü­ğü anlaşılıyor. Böyle bir durumda ilişki süresine değil dokunma ve hissetmeye odaklanarak kaygıyı düşürmeniz, alter­natif doyum yöntemlerini keşfetmeniz faydalı olacaktır. Sorunun devam etmesi durumunda bir cinsel terapistten pro­fesyonel destek almanız uygun olur.

Genital estetik sorun yaratır mı?

SORU:

36 yaşında 3 çocuk annesi bir kadınım. Doğumlardan sonra cinsel organımda deformasyon oldu. Estetik ameliyat olmak istiyorum. Bu ameliyat cinsel hayatıma zarar verir mi? M.D./Antalya

CEVAP:

Genital estetik ameliyatları günümüzde oldukça yaygınlaştı. Doktorlar bu konuda ilerleyen teknolojinin de yardımıyla çok başarılı ameliyatlar yapıyor. Bununla birlikte bademcik ameliyatı da olsa her cerrahi müdahale bazı riskler barındırır. Bu nedenle ameliyat olmadan önce doktorunuzla olası riskler konusunda bilgilenmeniz uygun olur. Genellikle genital estetik ameliyatları beklenenden daha iyi sonuç verip cinsel hayatı olumlu etkilemektedir. Çünkü cinsellik her şeyden önce olumlu beden algısı ve özgüvenle ilgilidir. İçiniz rahat olsun, gerekli diye düşünüyorsanız eşinizin de onayını aldıktan ameliyat olarak cinsel yaşantınızı yeniden canlandırabilir, doyumlu bir cinsel hayata kavuşabilirsiniz.