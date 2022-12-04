Kayak tesisindeki ticari ilanlar kiraya verilecek

Kastamonu İl Özel İdaresi, Ilgaz 2 Yurduntepe Kayak Merkezi’nde bulunan ticari alanları kiraya verecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İhale kapsamında girişte yer alan günübirlik tesis, mangal ünitesi, yöresel market, teleferik ara istasyon bölgesinde bulunan zirve kafe ve günübirlik tesis içinde bulunan kayak odası 10 yıl için toplam 13 milyon 200 bin Türk Lirası muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/A maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile 5 yıl, İdare’nin uygun görmesi halinde günün rayicine göre muhammen bedel güncellenerek 5 yıl daha uzatılarak 10 yıl süre ile kiraya verilecek. Kira bedeli her yılın ocak ayında 1 yıllık peşin olarak ödenecek.

İhale 13 Aralık 2022 Salı günü saat 16.00’da Valilik Binası İstiklal Yolu toplantı salonunda Encümen tarafından yapılacak. İhale şartnamesi ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü’nden mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.

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