Kayak tesisi işletme ihalesi düzenlenecek
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Kayak tesisi işletme ihalesi düzenlenecek

Kars İl Özel İdaresi, Sarıkamış Kayak Merkezi’nde bulunan mekanik tesislerin, kayak pistinin ve diğer eklentilerinin 3 yıl süreyle hizmet alım yoluyla işletilmesi için ihale düzenleyecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhale, Kars İl Genel Meclis Hizmet Binası İl Encümeni Toplantı Salonu’nda 25 Ekim 2022 tarihinde saat 14:00’te 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık eksiltme suretiyle gerçekleştirilecek.

İhalede muhammen bedel 5 milyon 421 bin 326 Türk Lirasıdır.

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