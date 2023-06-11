Kavgaya müdahale eden polisi vurdular

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, iki grup arasındaki silahlı kavga ihbarına gelen polis memuru M.G., bacağından vuruldu.

Olay, saat 21.50 sıralarında Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi 1811 Sokak’ta meydana geldi. İki grup arasında sokak ortasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye bekçi ve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı kavganın ortasında kalan polis memuru M.G., taraflardan birinin ateşlediği tabancadan çıkan mermi ile bacağından vuruldu. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı polis memuru M.G., Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan M.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis, görgü tanıklarının ifadesine başvurup, kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)