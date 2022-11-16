Katliam kime yaradı?

Pazartesi gecesi…

Uzun zamandır izlemediğim haber kanallarında gezindim…

Tabii ki konu:

“Taksim Katliamı” idi…

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İktidara destek veren:

Medya…

Siyasetçi…

Ya da:

Akademisyenlerin:

“Taksim’de yapılan bu katliam kimin işine yaradı?” sorusundan hiç hoşlanmadıkları…

Hatta…

Öfkelendikleri:

Dikkatimi çekti…

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Belli ki…

Bu sorunun cevabını vermek isteyenlerin…

İşaret parmaklarını:

İktidara doğru uzatacaklarından:

Emindiler…

★

Öncelikle şunu söyleyeyim…

Bir eylemden yararlanacak olanların…

O eylemin faili olmaları:

Şart değil…

★

Meselâ…

Rusya’nın, Ukrayna’yı işgale kalkışması…

Bütün dünya ülkelerini perişan ederken…

Tabii ki hatta saldırgan Rusya’yı bile zor duruma düşürürken…

Sadece:

Erdoğan’ın işine yaradı…

★

Ne yani?..

Bu durum tespitinden sonra:

“Rusya’yı Ukrayna’yı işgal etmesi için Erdoğan tahrik etti” mi diyeceğiz?..

★

Demek istemem o ki…

Taksim katliamını elbette…

İktidar:

Teşvik ve tahrik etmedi…

Ama…

O katliam en çok:

İktidar partilerinin işine yaradı…

Ne işi var?

Taksim katliamı oldu bitti…

Şimdi…

Hangi siyasi sonuçları doğuracak:

Ona bakalım…

★

Tahminim o ki…

Bugünden itibaren, seçime kadar:

Altılı masadaki liderler…

HDP’yi düşmanlaştıracaklar…

Hatta…

Tüm genel başkanlar:

HDP’ye karşı:

Meral Akşener’in tavrını bile:

Takınabilirler…

★

Oysa…

Bana göre doğru siyaset…

Altılı masanın HDP ile açık açık iletişime geçmek…

Terör sorununun ancak:

Parlamentoda…

Ve…

HDP’li vekillerin de katılımıyla çözülebileceğini…

Kamuoyuna anlatmak olmalı…

★

Eğer bir siyasi parti genel başkanı…

Seçmenlerini…

Kendisine inandıramıyorsa…

O partinin tepesinde:

Ne işi var?…

★

Temennim bu ancak…

Tahminim:

Taksim katliamının hedefine ulaşacağı yönünde…

★

Yani: Altılı Masa:

HDP ile değil…

BTP ile yürümeyi:

Tercih edecek (Gibi…).

Bana öyle geliyor

Farkında mısınız bilemem…

“Muhalif görünümlü” bazı:

Siyasetçi…

Gazeteci…

Ve kanaat önderi de…

İktidar sözcüleriyle el ele verip…

Altılı masaya:

Vuruyor…

★

Hem de ne vurmak…

Acımasızca…

İnsafsızca…

Peki neden?..

★

Nedeninden:

Emin olamam…

Ancak…

Ve sanki…

★

Muhalif seçmenleri:

Erdoğan’ın alternatifsiz olduğuna ikna etmek istiyor:

Gibiler…

★

Muhalif seçmenlere:

“Altılı masa ham hayal, Erdoğan’dan başka çareniz yok” mesajı veriyor:

Gibiler…

★

Yani…

Muhalif seçmenlerin:

Endişelenmesini istiyorlar…

Onun için:

Altılı masanın yetersiz olduğu umutsuzluğunu aşılamaya çalışıyorlar…

Ve…

★

Buna:

Muhalif seçmenlerin:

İnanmasını…

Gelecekten…

“Endişe” etmesini:

İstiyorlar…

★

Dedim ya…

Bundan emin değilim…

Bana:

Öyle geliyor…

Çaresiz değilsiniz

Ey:

İktidar partisi…

Ya da…

İktidar partilerine oy vermeyen:

Seçmenler!..

★

Unutmayınız ki…

Bu ülkede…

AKP+MHP+BBP ve Vatan Partisi’ne oy vermeyen sizler de varsınız…

Var olmaya:

Devam edeceksiniz…

★

Sizler de en az onlar kadar…

Bu ülkenin:

Sahibisiniz…

Sahibi olarak da: Kalacaksınız…

★

Birkaç bencil hesapçı…

Şark kurnazı siyasetçinin…

Bu ülkeyi işgal etmesine:

İzin vermemelisiniz…

★

Nasıl mı?..

Korkmayarak…

Ve…

Sessiz kalmayarak…

★

Her türlü şiddete karşı:

Şiddetsizlikle:

Cevap vererek…

★

Tekrar ediyorum:

Çaresiz değilsiniz…

Alternatifsiz değilsiniz…

Suçu gizliyorlar

Neden yalan söylenir?..

Bir suçu…

Ya da:

Kabahati:

Gizlemek için…

★

Semt sakini görgü tanıkları…

Katliam sanığı Suriyeli Ahlam Albashır için:

“Bir yıldır Esenler’de oturuyordu” diyorlar…

★

Yetkililer ise:

Afrin’den yeni geldiğini söylüyorlar…

★

Semt sakinleri yalan söylüyorsa:

Gizledikleri bir suçları…

Ya da:

Kabahatleri var…

★

Yetkililer yalan söylüyorsa…

Onlar:

İşledikleri bir suçu:

Gizliyorlar…

Ne yaparlardı?

Taksim’deki katliam:

Japonya’nın bir kentinde olsaydı…

Yetkililer…

Önce istifa eder…

Sonra da:

Harakiri yaparlardı…

Çünkü…

★

O insanların namus anlayışları…

Uçkurlarında değil:

Beyinlerinde…

★

Yetkilerinin…

Kendilerine…

Nasıl büyük sorumluluk da yüklediğini:

Bilmelerinde…

Oyuna gelmeyin

Endişe:

Sallanan koltuk

gibidir…

Sürekli hareket halindedir…

Ama…

Sizi hep:

Aynı yerde tutar…

★

Siyaseti…

Bencil hesapları için yapan kimi çevreler…

Sizi…

Hareket halinde…

Ancak…

Aynı yerde tutmak istiyorlar…

Onların bu oyunlarına:

Gelmeyin…

Olabilir

Haber şöyle:

Diyanet, “istişare” toplantısı için Antalya’da denize sıfır tesis tercih etti…

★

Öbür tarafta:

“Cennete gidememe” ihtimalinin çok yüksek olduğunu:

Biliyor olmalılar…

★

O nedenle:

Bu dünyada bari cenneti yaşamak istiyor:

Olabilirler…