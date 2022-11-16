Katliam kime yaradı?
Pazartesi gecesi…
Uzun zamandır izlemediğim haber kanallarında gezindim…
Tabii ki konu:
“Taksim Katliamı” idi…
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İktidara destek veren:
Medya…
Siyasetçi…
Ya da:
Akademisyenlerin:
“Taksim’de yapılan bu katliam kimin işine yaradı?” sorusundan hiç hoşlanmadıkları…
Hatta…
Öfkelendikleri:
Dikkatimi çekti…
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Belli ki…
Bu sorunun cevabını vermek isteyenlerin…
İşaret parmaklarını:
İktidara doğru uzatacaklarından:
Emindiler…
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Öncelikle şunu söyleyeyim…
Bir eylemden yararlanacak olanların…
O eylemin faili olmaları:
Şart değil…
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Meselâ…
Rusya’nın, Ukrayna’yı işgale kalkışması…
Bütün dünya ülkelerini perişan ederken…
Tabii ki hatta saldırgan Rusya’yı bile zor duruma düşürürken…
Sadece:
Erdoğan’ın işine yaradı…
★
Ne yani?..
Bu durum tespitinden sonra:
“Rusya’yı Ukrayna’yı işgal etmesi için Erdoğan tahrik etti” mi diyeceğiz?..
★
Demek istemem o ki…
Taksim katliamını elbette…
İktidar:
Teşvik ve tahrik etmedi…
Ama…
O katliam en çok:
İktidar partilerinin işine yaradı…
Ne işi var?
Taksim katliamı oldu bitti…
Şimdi…
Hangi siyasi sonuçları doğuracak:
Ona bakalım…
★
Tahminim o ki…
Bugünden itibaren, seçime kadar:
Altılı masadaki liderler…
HDP’yi düşmanlaştıracaklar…
Hatta…
Tüm genel başkanlar:
HDP’ye karşı:
Meral Akşener’in tavrını bile:
Takınabilirler…
★
Oysa…
Bana göre doğru siyaset…
Altılı masanın HDP ile açık açık iletişime geçmek…
Terör sorununun ancak:
Parlamentoda…
Ve…
HDP’li vekillerin de katılımıyla çözülebileceğini…
Kamuoyuna anlatmak olmalı…
★
Eğer bir siyasi parti genel başkanı…
Seçmenlerini…
Kendisine inandıramıyorsa…
O partinin tepesinde:
Ne işi var?…
★
Temennim bu ancak…
Tahminim:
Taksim katliamının hedefine ulaşacağı yönünde…
★
Yani: Altılı Masa:
HDP ile değil…
BTP ile yürümeyi:
Tercih edecek (Gibi…).
Bana öyle geliyor
Farkında mısınız bilemem…
“Muhalif görünümlü” bazı:
Siyasetçi…
Gazeteci…
Ve kanaat önderi de…
İktidar sözcüleriyle el ele verip…
Altılı masaya:
Vuruyor…
★
Hem de ne vurmak…
Acımasızca…
İnsafsızca…
Peki neden?..
★
Nedeninden:
Emin olamam…
Ancak…
Ve sanki…
★
Muhalif seçmenleri:
Erdoğan’ın alternatifsiz olduğuna ikna etmek istiyor:
Gibiler…
★
Muhalif seçmenlere:
“Altılı masa ham hayal, Erdoğan’dan başka çareniz yok” mesajı veriyor:
Gibiler…
★
Yani…
Muhalif seçmenlerin:
Endişelenmesini istiyorlar…
Onun için:
Altılı masanın yetersiz olduğu umutsuzluğunu aşılamaya çalışıyorlar…
Ve…
★
Buna:
Muhalif seçmenlerin:
İnanmasını…
Gelecekten…
“Endişe” etmesini:
İstiyorlar…
★
Dedim ya…
Bundan emin değilim…
Bana:
Öyle geliyor…
Çaresiz değilsiniz
Ey:
İktidar partisi…
Ya da…
İktidar partilerine oy vermeyen:
Seçmenler!..
★
Unutmayınız ki…
Bu ülkede…
AKP+MHP+BBP ve Vatan Partisi’ne oy vermeyen sizler de varsınız…
Var olmaya:
Devam edeceksiniz…
★
Sizler de en az onlar kadar…
Bu ülkenin:
Sahibisiniz…
Sahibi olarak da: Kalacaksınız…
★
Birkaç bencil hesapçı…
Şark kurnazı siyasetçinin…
Bu ülkeyi işgal etmesine:
İzin vermemelisiniz…
★
Nasıl mı?..
Korkmayarak…
Ve…
Sessiz kalmayarak…
★
Her türlü şiddete karşı:
Şiddetsizlikle:
Cevap vererek…
★
Tekrar ediyorum:
Çaresiz değilsiniz…
Alternatifsiz değilsiniz…
Suçu gizliyorlar
Neden yalan söylenir?..
Bir suçu…
Ya da:
Kabahati:
Gizlemek için…
★
Semt sakini görgü tanıkları…
Katliam sanığı Suriyeli Ahlam Albashır için:
“Bir yıldır Esenler’de oturuyordu” diyorlar…
★
Yetkililer ise:
Afrin’den yeni geldiğini söylüyorlar…
★
Semt sakinleri yalan söylüyorsa:
Gizledikleri bir suçları…
Ya da:
Kabahatleri var…
★
Yetkililer yalan söylüyorsa…
Onlar:
İşledikleri bir suçu:
Gizliyorlar…
Ne yaparlardı?
Taksim’deki katliam:
Japonya’nın bir kentinde olsaydı…
Yetkililer…
Önce istifa eder…
Sonra da:
Harakiri yaparlardı…
Çünkü…
★
O insanların namus anlayışları…
Uçkurlarında değil:
Beyinlerinde…
★
Yetkilerinin…
Kendilerine…
Nasıl büyük sorumluluk da yüklediğini:
Bilmelerinde…
Oyuna gelmeyin
Endişe:
Sallanan koltuk
gibidir…
Sürekli hareket halindedir…
Ama…
Sizi hep:
Aynı yerde tutar…
★
Siyaseti…
Bencil hesapları için yapan kimi çevreler…
Sizi…
Hareket halinde…
Ancak…
Aynı yerde tutmak istiyorlar…
Onların bu oyunlarına:
Gelmeyin…
Olabilir
Haber şöyle:
Diyanet, “istişare” toplantısı için Antalya’da denize sıfır tesis tercih etti…
★
Öbür tarafta:
“Cennete gidememe” ihtimalinin çok yüksek olduğunu:
Biliyor olmalılar…
★
O nedenle:
Bu dünyada bari cenneti yaşamak istiyor:
Olabilirler…