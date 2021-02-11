Katı atık ayrıştırma tesisinde bebek cesedi bulundu
Haberler Gündem

Katı atık ayrıştırma tesisinde bebek cesedi bulundu

Ordu’nun Ünye ilçesindeki katı atık ayrıştırma tesisinde yeni doğmuş kız bebek cesedi bulundu.

Ünye ilçesine bağlı Cevizdere Mahallesinde Ordu Büyükşehir Belediyesine ait katı atık ayrıştırma tesisinde görev yapan çalışanlar, yeni doğmuş kız bebek cesedi buldu. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının bölgede yaptığı incelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Büyü başına 4 bin 500 TL almışlar

Büyü başına 4 bin 500 TL almışlar

AKOM’dan İstanbul’a flaş kar uyarısı

AKOM’dan İstanbul’a flaş kar uyarısı

Katı atık ayrıştırma tesisinde bebek cesedi bulundu
Gündem