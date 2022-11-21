Katar ve hayaller

2022 Dünya Kupası Katar’da başladı. Aslında ‘Parayı veren turnuvayı aldı’ durumu daha iyi anlatan bir cümle olur. Parayı veren almış ama boşuna almamış. Haklı olarak Katar kendi coğrafyasının hatta kraliyet ailesinin bile reklamını doyasıya yaptı.

İzlerken Türkiye Cumhuriyeti olarak neden bu şekilde kendimizi tanıtacağımız organizasyonları alamadığımızı düşünmeden edemedim. Üstelik açılış töreninde Morgan Freeman’ın da dahil olduğu gösteride altının çizildiği gibi barış özleminin çekildiği bir Dünya içerisinde en güzel mesajı verecek ülke olduğumuz gerçeği de bilinirken! “Barıştan yana olan tavrımız nereden geliyor?” derseniz tabii ki ölümsüz yol başçımız Mustafa Kemal Atatürk’ten!

Katar’ın açılış törenini izlerken şöyle bir hayal ettim; turnuvayı biz almışız ve açılış cümlemiz aldığımız nefeste hakkı olan Atamızdan: “Yurtta sulh, cihanda sulh” mottosu… Hayali bile gurur verirken gerçeğinin olması için tabii ki ülke olarak rotamız Atatürk yolu olmalı.

Hayallerden gerçeğe dönerek ev sahibi Katar ve Ekvator arasındaki açılış maçına gelecek olursak, para verse bile kupada olmaması gereken bir Katar izledik. Ekvador ise turnuvadaki kaderini Katar maçını iki golle tamamlayan Fenerbahçe’nin golcüsü Valencia’ya bağladığını açıkça ortaya koydu.