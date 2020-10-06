Katar Kraliyet Ailesi Türkiye’de saray yaptırıyor

Koç Yapı A.Ş.’den yapılan açıklamada Yalova’da 10 bin metrekarelik saray kompleksi Katar’ın önde gelen Al Thani ailesi için yapılacak.

İş insanı Hamit Cenk Koç’un sahibi olduğu Koç Yapı A.Ş., Katar’ın önde gelen ailelerinden Al-Thani ile el sıkışarak, Yalova’da 10 bin metrekarelik bir saray kompleksine imza attıklarını duyurdu. Şirket, Katar Kraliyet Ailesi için yaptıkları projenin tasarlanan yardımcı evlerine kadar tüm detayların, konfor ve lüks yaşam algısı üzerine kurgulandığına dikkat çekti.

Türkiye ile Katar arasındaki iyi ilişkiler, iki ülke arasındaki projelere yansıyor. Son olarak Koç Yapı A.Ş, Yalova’da Katar’ın önde gelen ailesi için önemli bir projeye imza attıklarını açıkladı. Proje ile ilgili bilgi veren Koç Yapı A.Ş, inşaatını devam ettiği ve yüzde 75’inin tamamlandığını belirttiği Yalova’daki saray kompleksi projesinin; 10 bin metrekare alan üzerine konumlandırıldığına ve meclis ile personel binalarından oluştuğunu dikkat çekti. Şirket, Katar’ın diplomatik ve en seçkin ailelerinden olduğunu belirttiği Al-Thani ile el sıkıştığını duyurduğu projede; 3 bin metrekare meclis odaları, 3 bin metrekare konaklama alanları, 500 metrekare toplantı alanları ve açık alana sahip yeşil alanların yer aldığını bildirdi. Ayrıca proje de tasarlanan yapıların her birinin seçkinliği ve kalitesini vurguladı.

“GİRİŞİM VE YATIRIMLARIMIZA HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEĞİZ”

Koç Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Cenk Koç ise yurtdışı yatırımlarında 10 milyon dolar teminat mektubu sağladıklarını dile getirerek, Türkiye’ye katma değeri yüksek iş hacmi sağladıklarını söyledi. Koç, son 5 yıl içerisinde inşaat sektöründe yurtdışında Türkiye’yi temsil eden güçlü bir marka olarak anılacaklarını, girişim ve yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini de ifade etti.

Koç Yapı A.Ş firmaları ve projeleri hakkında şu bilgileri paylaştı;

“1996 yılından sürdürdüğümüz hizmet ve faaliyetlerinin tümünde; ayrıcalıklı yaşam alanları yaratmaya devam ediyoruz. Kadıköy Bağdat Caddesi ve Bodrum genelinde 100 bin metrekareyi aşan kapalı alan iş bitirme tecrübemiz ile; 11 proje, 300 konut referansı ve 10 milyon dolar banka teminat mektubu ve finansal garantör gücü itibari ile Türkiye’deki iş potansiyelini günden güne büyütüyoruz. 2020 yılı ve önümüzdeki günlerdeki hedeflerimizde ise; Orta Doğu pazarında iş birlikteliklerimizin artması var”