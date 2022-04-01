Katar 2022 Dünya Kupası: Hassan Al-Thawadi’den eleştirilere yanıt: ‘Bilgisizler’

2022 Katar Dünya Kupası Genel Sekreteri Hassan Al-Thawadi, oyuncular ve yöneticiler tarafından kendilerine yöneltilen eleştirilerin ‘bilgisiz’ olduğunu ve özür dileyecek bir şeyleri olmadığını söyledi.

2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak Katar, ülkenin insan hakları sicilinin bozuk olması nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalıyor. Katar’da katı LGBT karşıtı yasalar bulunurken, göçmen işçilere yönelik muamele konusunda da endişeler var.

Katar Dünya Kupası yetkilisi Hassan Al-Thawadi, BBC Sport’a yaptığı açıklamada eleştirilere yönelik şu sözleri sarf etti:

“Bence bazı insanların açıklamaları bilgisiz olduklarını gösterdi. Futbolu seven bir bölge olduğumuz için bu turnuvaya ev sahipliği yapmayı hedefledik. Ve bunun için özür dilemeyeceğiz. Her yerde olduğu gibi biz de futbol delisiyiz. Bölgemizi dünyanın diğer ülkelerine sergilemek ve insanların kim olduğumuza dair algısını değiştirmek için meşru bir hedefimiz var.”

LGBT BİREYLERİN ENDİŞESİ

Eşcinsellik Katar’da yasa dışı ve Uluslararası Af Örgütü, kadınların ve LGBT bireylerin ‘yasa ve uygulamalarda ayrımcılığa maruz kalmaya devam ettiğini’ söylüyor. 2022 Dünya Kupası için FIFA ile temasa geçen LGBT örgütleri, Körfez ülkesindeki LGBT bireylerinin güvenliğine ilişkin endişelerini dile getirdi.

Hollanda Teknik Direktörü Lous van Gaal, turnuvanın Ortadoğu ülkesinde düzenlenmesini ‘para ve ticari çıkarlarla’ ilgili olduğunu söyledi.

Al Thadawi, Katar yasalarının futbolun kapsayıcılık ve ayrımcılıkla mücadeleye odaklanmasıyla nasıl uzlaştırılabileceğine ilişkin şunları ifade etti:

“Dünyayı Katar’ı ziyaret etmeye, Arap dünyasını ziyaret etmeye ve bir kez daha anlamaya davet ediyoruz. Bizim için nispeten muhafazakar bir ülkeyiz. Katar’ı kendilerine ev yapan farklı yaşam alanlarından insanlar var. Bence bu turnuvaların doğası, farklı yaşam alanlarından insanlara izin veriyor.”

GÖÇMEN İŞÇİ SÖMÜRÜSÜ

Katar’da göçmen işçilerin sömürüldüğünü iddia eden Uluslararası Af Örgütü, İngiltere’nin oyuncularını, çalışanlarını ve taraftarlarını 21 Kasım’da başlayacak olan Dünya Kupası yaklaşırken insan hakları endişelerini vurgulamaya çağırdı.

Guardian’daki bir haber, Şubat 2021’de, 2010 Dünya Kupası’nın verilmesinden bu yana ülkede 6500 göçmen işçinin öldüğü yer aldı. Katar bu rakamlara itiraz ediyor, ancak bunlar hakkında kamuya açıklama yapılmazken, Katar hükümetinin duyurusunda “Bu topluluklar arasındaki ölüm oranı, nüfusun büyüklüğü ve demografisi için beklenen aralıkta” dedi.

8 YENİ STAT İNŞA EDİLDİ

Katar, 2014 ve 2020 yılları arasında Dünya Kupası stadyumları inşa eden işçiler arasında 34’ü ‘işle ilgili olmayan’ 37 ölüm yaşandığını açıkladı. Katar’daki Dünya Kupası için, turnuvanın en büyük stadı olan ve finale ev sahipliği yapacak 80 bin kapasiteli Lusail Stadyumu dahil olmak üzere 8 yeni stat inşa edildi.