Kastamonu’da görüldü: Yılın yedi ayı uyuyor

Kastamonu ‘nun Hanönü ilçesinde ormancılar tarafından, nesli tehlike altındaki sincap benzeri bir tür kemirgen olan yediuyur görüldü.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü Kuzalıç Orman İşletme Şefliği personeli tarafından bakım faaliyetleri sırasında bir çam ağacının kovuğunda yediuyura (glis glis) rastlandı.

Herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığı kontrol edilen yediuyur, tekrar doğal ortamına bırakıldı.

Sincaba benzeyen ancak gri rengi, iri gözleri ve yerde sürdüğü kuyruğuyla ayırt edilebilen yediuyurlar, terk edilmiş ağaçkakan yuvalarında yaşıyor, yılın yedi ayını uykuda geçirebiliyor.

Yediuyur, Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin kırmızı listesinde asgari endişe altında yer verilen bir tür olarak biliniyor. (AA)