Kastamonu’da bir kişi Devrekani Çayı’nda kayboldu

Kastamonu’nun Cide ilçesinde su şebekesinin tamiri için Loç Vadisi’ndeki Devrekani Çayı’na giren ve suya kapılan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Çamdibi köyünde yaşayan Mehmet Bal (65), dün akşam saatlerinde köyün şebeke suyunun kesilmesi üzerine tamir etmek amacıyla Loç Vadisi’ne gitti.

Su borularının bulunduğu tarafa geçmek için iki arkadaşıyla Devrekani Çayı’na giren Bal, suya kapılarak gözden kayboldu.

Bunun üzerine arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

(AA)