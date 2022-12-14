Kastamonu Üniversitesi 4 öğretim elemanı alacak
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Kastamonu Üniversitesi 4 öğretim elemanı alacak

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Kastamonu Üniversitesi’ne öğretim elemanı alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kastamonu Üniversitesi aşağıda yazılı birimlerine 657 sayılı Kanun, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri gereğince öğretim elemanı alınacaktır.

Son Müracaat Tarihi 27.12.2022

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