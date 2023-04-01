Kastamonu Havalimanı kafeterya mahalli kiralama ihalesi düzenlenecek
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Kastamonu Havalimanı kafeterya mahalli kiralama ihalesi düzenlenecek

Kastamonu Havalimanı idari binada bulunan kafeterya mahalli açık ihale usulü ile kiraya verilecektir.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Kiralanacak mahalle talip olanlar 13/04/2023 günü saat 14:00’e kadar ihaleye katılma şartlarında belirtilen evrakları tamamlayıp DHMİ Kastamonu Havalimanı Müdürlüğü Evrak Birimine vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

İhale 13/04/2023 günü saat 14:30’da DHMİ Kastamonu Havalimanı Müdürlüğünde yapılacaktır.

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