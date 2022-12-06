Kastamonu Belediye Başkanlığı’ndan kiralık oto galeriler

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Mülkiyeti Kastamonu Belediye Başkanlığı’na ait Kuzeykent mahallesinde bulunan 34 oto galerisi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık artırma usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecek.

İhale, 13 Aralık 2022 Salı günü saat 14.00’te, Belediye Hizmet Binasındaki Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacak. İhale ile ilgili şartname 250 TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilecek.

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