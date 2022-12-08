Kasımda sıcaklık en yüksek Milas’ta en düşük Erzurum’da kaydedildi

Türkiye’de bu yılın kasım ayında en yüksek sıcaklık 32,3 derece ile Muğla’nın Milas ilçesinde, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 10,2 derece ile Erzurum’da ölçüldü.

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen ay ortalama sıcaklık yurdun bazı bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Türkiye genelinde, 1991-2020 yılları arasında 9,3 derece ölçülen kasım ayı ortalama sıcaklığı, bu yılın kasım ayında 11,4 derece olarak kaydedildi.

Bu yılın kasım ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 10,2 derece ile Erzurum’da, en yüksek sıcaklık ise 32,3 derece ile Muğla Milas’ta tespit edildi.

Bölgelere göre sıcaklıklar

Marmara Bölgesi’nde ortalama sıcaklıklar, Bilecik, Balıkesir çevrelerinde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Bölgenin kasım ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 11 derece, geçen ay ise 13,6 derece ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık 0,1 dereceyle Lüleburgaz’da, en yüksek sıcaklık ise 29,3 dereceyle Kocaeli’de kaydedildi.

Ege Bölgesi’nde ortalama sıcaklık, Çeşme, Kuşadası, Muğla, Simav, Güney, Selçuk, Milas, Yatağan çevrelerinde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Bölgenin kasım ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 11,8 derece iken, 2022 kasım ayında 13,7 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 4,2 dereceyle Tavşanlı’da, en yüksek sıcaklık ise 32,3 dereceyle Milas’ta görüldü.

Akdeniz Bölgesi’nde ise ortalama sıcaklıklar, Kahramanmaraş, Dalaman, İskenderun, Hatay, Finike, Tefenni, Kozan, Korkuteli, Karaisalı, Elmalı, Mut, Erdemli, Gazipaşa, Yumurtalık, Karataş çevrelerinde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde tespit edildi. Bölgenin kasım ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 13,4 derece, geçen ay ise 15,1 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 4,2 dereceyle Göksun’da, en yüksek sıcaklık ise 29,7 dereceyle Ceyhan’da kayda geçti.

İç Anadolu Bölgesi’nde ortalama sıcaklıklar, Aksaray, Nevşehir, Akşehir, Ereğli, Niğde, Ilgın, Seydişehir, Karapınar, Ulukışla çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde görüldü. Bölgenin uzun yıllar ortalama sıcaklığı 5,9 derece iken geçen ay ise 8,1 derece olarak ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 8,3 dereceyle Kangal’da, en yüksek sıcaklık da 23 dereceyle Kırıkkale’de tespit edildi.

Karadeniz Bölgesi’nde ise Bolu, Karabük çevrelerinde ortalama sıcaklıklar mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde yaşandı. Bölgenin kasım ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 8,7 derece iken, Kasım 2022’de 11,1 derece kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 3,5 dereceyle Bayburt’ta, en yüksek sıcaklık ise 29,2 dereceyle Bartın’da gözlendi.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin güney ve güneydoğusunda ortalama sıcaklıklar mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, diğer kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Bölgenin kasım ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 4,4 derece, geçen ay 6,3 derece gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 10,2 dereceyle Erzurum’da, en yüksek sıcaklık ise 21,7 dereceyle Malatya’da kaydedildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Şırnak, Cizre, Akçakale çevrelerinde ortalama sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin kasım ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 11,5 derece, 2022 kasım ayı da 12,9 derece olarak tespit edildi. Bölgede en düşük sıcaklık 1,2 derece olarak Batman’da, en yüksek sıcaklık ise 27,1 dereceyle Birecik ve Ceylanpınar’da ölçüldü. (AA)