Kasım indirimlerinde şikayetler 50 bini aştı 

Türkiyede bu yıl kasım ayı boyunca devam eden indirimler sona erdi. Çözüm platformu Şikayetvar, Kasım ayı özelinde e-ticaret, kargo ve pazaryeri sitelerine ait bilgilerini açıkladı. Verilere göre, bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında e-ticaret sektörüyle ilgili şikayetler yüzde 36 arttı ve sadece bir ayda e-ticaret sektörüne 50 binin üzerinde şikayet geldi.

E-ticaret sektörüyle ilgili araştırma yapmak ve bilgi almak için 3 milyonunun üzerinde kişi platformu ziyaret etti. En çok şikayet edilen konuysa ürünlerin iptali, iadesi ve değişimiyle ilgili oldu.

Tüketicilerin ve markaların yıl boyunca dört gözle beklediği Efsane İndirimler dönemi sona erdi. Bu yıl Kasım ayı boyunca devam eden indirimleri mercek altına alan çözüm platformu Şikayetvar, e-ticaret, pazaryeri ve kargo sektörleriyle ilgili verilerini açıkladı.

E-TİCARET SEKTÖRÜNE 1 AYDA 50 BİNİ AŞKIN ŞİKAYET

Platformun paylaştığı verilere göre, Kasım ayı boyunca e-ticaret sektörüyle ilgili toplam 50 bin 206 şikayet ulaştı. Şikayetlerin yüzde 15i Şikayetvar üzerinden çözüme kavuşturuldu. Şikayetler bir önceki yılın Kasım ayı ile kıyaslandığında yüzde 36 arttı. Kasım ayı özelinde e-ticaret sektörüyle ilgili bilgi almak ve araştırma yapmak için Şikayetvarı ziyaret edenlerin oranı geçen yılın Kasım ayına oranla yüzde 55 arttı ve bu sektörle ilgili platformu ziyaret edenlerin sayısı 3 milyon 14 bin 731e ulaştı.

PAZARYERİ SİTELERİNE GELEN ŞİKAYETLERİN YÜZDE 12Sİ ŞİKAYETVARDA ÇÖZÜLDÜ

Platformun verilerinin devamında ise şu bilgilere yer verildi:

Pazaryeri siteleri kategorisi incelendiğinde 2022nin Kasım ayında toplam 18 bin 941 şikayet platforma ulaştı. Bu şikayetlerin yüzde 12si Şikayetvar üzerinden çözüldü. 641 bin 41 kişi bilgi almak ve araştırma yapmak için platformu ziyaret etti.

KARGO ŞİKAYETLERİ YÜZDE 70 ARTTI

Tüketicilerin bir referans kaynağı olarak başvurduğu ve satın alma kararıyla ilgili araştırma yaptığı Şikayetvar verilerine göre kargo sektörüne Kasım ayında toplam 33 bin 308 şikayet geldi. Geçen yıl Kasım ayı ile kıyaslandığında şikayetler yüzde 70 arttı. 33 bin 308 şikayetin yüzde 19u platform aracılığıyla çözüldü. Kargo sektörünü ziyaret edenlerin oranlarında da bir artış gerçekleşti. Geçen yılın Kasım ayında 532 bin 423 olan ziyaret sayısı bu yıl yüzde 9luk artışla 532 bin 423 oldu.

EYLÜL- EKİM VE KASIM AYINDA 8 MİLYONU AŞKIN ZİYARET GERÇEKLEŞTİ

Platform, 3 sektörle ilgili Eylül-Ekim ve Kasım ayı verilerini de paylaştı. E-ticaret sektörüyle ilgili platforma 2022nin Eylül-Ekim ve Kasım ayında toplam 135 bin 936 şikayet geldi. 21 bin 797 şikayet platform üzerinden çözüme kavuşurken sektörle ilgili platformu ziyaret edenlerin sayısı 8 milyonu aştı. 2022nin Eylül- Ekim ve Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 36 arttı. E-ticaret sektörüyle ilgili trafik artışı da yüzde 61 olarak gerçekleşti.

PAZARYERİ SİTELERİNİ ZİYARET ORANI YÜZDE 10 ARTTI

Pazaryeri siteleri kategorisi özelinde mercek altına alınan 3 ayda toplam 50 bin 52 şikayet yapıldı ve 6 bin 366sı Şikayetvar üzerinden çözüme kavuştu. Geçen yılın Eylül-Ekim ve Kasım ayında sektörle ilgili 1 milyon 597 bin 254 kişi platformu ziyaret ederken 2022nin aynı döneminde ziyaret oranı yüzde 10luk bir artışla 1 milyon 755 bin 740a ulaştı.

KARGO ŞİKAYETLERİ EYLÜL-EKİM VE KASIM AYINDA YÜZDE 68 ARTTI

2022nin Eylül-Ekim ve Kasım döneminde kargo sektörüyle ilgili Şikayetvara toplam 82 bin 26 şikayet ulaştı. Gelen şikayetlerin yüzde 21i platformda çözüldü. Şikayetler bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 68 arttı. Kargo sektörüyle ilgili platform üzerinden araştırma yapmak için gelenlerin sayısı geçen yıl 1 milyon 319 bin 483 iken bu yıl 1 milyon 618 bin 636 oldu.

KARGO, E-TİCARET VE PAZARYERİ SİTELERİYLE İLGİLİ EN ÇOK NELERDEN ŞİKAYET EDİLDİ?

Platform, tüketicilerin e-ticaret, pazaryeri siteleri ve kargo siteleriyle ilgili en çok şikayet ettiği konuları da açıkladı. Verilere göre tüketiciler e-ticaret ve pazaryeri siteleriyle ilgili en çok iptal, iade ve değişim konularıyla ilgili şikayette bulundu. Fiyat ve ödeme en çok şikayet edilen ikinci konu olurken gönderilen ürünün kalitesizliği üçüncü sırada yer aldı. Kargo sektörüyle ilgili en çok şikayet edilen konu ürünlerin geç teslimatı olurken, ürünün adrese ulaşmaması ve personel davranışı şikayet edilen diğer konular arasında yer aldı. (DHA)