Kasadaki para az gelince köfte ve kebap çaldı
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Kasadaki para az gelince köfte ve kebap çaldı

Arnavutköy’de hırsızlık için girdiği köfteci dükkanında, kasada bulunan parayı beğenmeyen hırsız, iş yerindeki köfte ve kebapları çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Arnavutköy’de bulunan bir köfteci dükkanına giren hırsız,  tezgahtaki kasayı açmak için uzun süre uğraştı. Elindeki malzemelerle kasayı güçlükle açan hırsız kasadan umduğunu bulamayınca  dolapta bulunan kebap ve köfteleri çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken o hırsız ertesi gün Arnavutköy Emniyeti tarafından yakalanarak göz altına alındı.

Adliyeye sevk edilen 18 yaşındaki N.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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Kasadaki para az gelince köfte ve kebap çaldı
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