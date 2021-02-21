Uçurumdan yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü
Haberler Gündem

Uçurumdan yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Çavdar Mahallesi’nde bulunan maden ocağında iş kazası meydana geldi. Kum boşaltırken 100 metre yükseklikten kamyon ile yuvarlanan 63 yaşındaki İsmail Tekin hayatını kaybetti.

Olay Söke Çavdar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre olay kırsal mahalle yakınlarında bulunan Kormad Maden Şirketi’nde taşeron olarak çalışan İsmail Tekin (63) kendisine ait kamyon ile kum ocağına kum boşalttığı sırada yaklaşık 100 metre yükseklikten aşağı doğru kamyon ile yuvarlandı.

İş kazası ihbarı üzerine jandarma ekipleri ile itfaiye ve acil kurtarma ekipleri olay yerine geldi. Yapılan kurtarma çalışması sırasında İsmail Tekin’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. (İHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

Terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

Mezar taşları kırılan ikiz şehitlerin babası konuştu

Mezar taşları kırılan ikiz şehitlerin babası konuştu

Köpeği kurtarmak isteyen çocuğa otomobil çarptı

Köpeği kurtarmak isteyen çocuğa otomobil çarptı

Uçurumdan yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü
Gündem