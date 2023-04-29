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Kartal’da taksicilerin kavgası 

Kartal’da D-100 Karayolunda taksicilerin kavgası kameralara yansıdı.

Kartal D-100 Karayolunda sabah saatlerinde 2 taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şoförler arasında arbede yaşanırken çevrede bulunan vatandaşlar kavgaya tutuşan taksi şoförlerini ayırmak için araya girdi. Yaşanan kavga anları başka bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Ticari taksinin içinde bulunan şoförün, diğer şoförler tarafından darbedildiği anlar kameralara yansıdı. (DHA)

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