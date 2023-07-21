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Kartal’da iki otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Kartal’da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çavuşoğlu Mahallesi Spor Caddesi’nde ilerleyen 34 DPM 451 plakalı İGDAŞ’a ait araç, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi kesişimindeki kavşakta S.M. idaresindeki 34 EN 6569 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın etkisiyle S.M’nin kullandığı araç devrilirken sürücü otomobil içerisinde sıkıştı. İGDAŞ’a ait otomobilde bulunan A.C. ve S.Y. de kazada yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan S.M. itfaiye ekiplerinde kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

(AA)

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