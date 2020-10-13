Kartal’da dilendirilen 19 çocuğu polis kurtardı

Kartal’da işlek caddelerde dilencilik yaptırılan 19 çocuk kurtarıldı. Çocuklar yurda yerleştirirken, çocukları çalıştıran 12 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri Kartal’da işlek caddelerde dilencilik yapan çocuklarla ilgili gelen ihbar ve şikayetler üzerine çalışma yaptı. Dün akşam saatlerinde ilçe ekipleriyle koordineli birlikte çalışma yapan şube ekipleri Çanakkale Caddesi İle Turgut Özal Bulvarı (Sahil Bulvarı) çevresindeki çocukları takibe aldı. Polis ekipleri çeşitli yaşlardaki çocukların hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye sokacak şekilde dilencilik yaptıkları, caddeleri gören parklarda ise bazı kadınların çocukları izlediğini gördü. Ayrıca yaşı büyük erkeklerinde 100 metre uzaklıkta Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir otoparkta dilencilik yaptırılan çocuklardan elde ettikleri gelir ile bulundukları alanda alkol aldıkları ve çevreye rahatsızlık verdikleri tespit edildi. Polis ekipleri yaşı küçük 19 çocuğu koruma altına alarak yurtlara teslim ederken, 12 yetişkin ile ilgili ise “Yaşı Küçük Çocuğu Dilendirme” suçundan adli işlem başlatıldı.