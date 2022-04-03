Fenerbahçe’de artık kim oynarsa oynasın futbolcular koşuyor, yardımlaşıyor, saklanmıyor ve güzel mücadele sergiliyor. Sahada göze hoş geliyor Fenerbahçe. İlk 11’de oynayan, sonradan giren fark etmiyor, sahadaki ahenk bozulmuyor.

Fenerbahçe, bu deplasman maçında da organize ataklar yaptı. Gol pozisyonları buldu. İrfan Can, topu düzeltip vurayım derken mevsim geçti ve garanti gol olacak şutu çöp oldu. Rossi önce dışarı vurdu sonra karşı karşıya kaleciye teslim etti topu. Rossi’nin göğsünde yumuşattığı topa dönerek vurmasıyla gol yapması güzeldi. Belli ki antrenmanlarda duran top çalışması yapmış Fenerbahçe. İlk golün bu çalışmanın ürünü olduğu barizdi.

İrfan Can’ın şutu ile gelen gol ise bir başka güzellikte idi. Hele hele Arda’nın ampul gibi filelere astığı bir golü vardı ki bütün seyircilere alkışlattı kendini.

Fenerbahçeli oyuncularda istek, moral ve konsantrasyon iyi olunca başarı da geliyor. Sahadaki iyi futbolu, mücadeleyi görünce insanın ‘daha önceleri nerelerdeydiniz?’ diyesi geliyor! İsmail Kartal etkisi açık şekilde göze çarpıyor. Böyle oynayan, mücadele eden Fenerbahçe’yi gördükten sonra aranan kanın İsmail Hoca olduğunu söylemek yanlış olmaz. Uzaklarda hoca aramak yerine Kartal’la devam etmek belki de en doğrusu olacaktır.