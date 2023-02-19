Galatasaray bir dünya yıldızını daha kadrosuna kattı. Ama ‘her güzelin bir kusuru vardır’. Zaniolo da tam anlamıyla bu sözü hak eden bir futbolcu. Teknik ve hız konusunda oldukça iyi olan Zaniolo defansif yönden ise tam tersi bir futbolcu. Agresif olan ve itiraz etmesini de çok seven yıldız futbolcu tam bir kart canavarı. Zaniolo, bu sezon 6 sarı, 1 kırmızı kart (yarım sezonda), 2021-2022 sezonunda 10 sarı, 2 kırmızı kart görmüş.

2019-20 ve 2018-19 sezonlarında 8’er sarı kart gördü. Bu istatistiklere baktığımız zaman saha disiplini sıkıntılı bir futbolcu olduğunu söyleyebiliriz. Burada en büyük görev Okan Buruk’a düşüyor. Eğer tecrübeli teknik adam Zaniolo’yu gereksiz kart görmesi konusunda frenleyebilirse kazanan Galatasaray olur. Aksi taktirde Zaniolo, Galatasaray’a yarardan çok zarar verebilir.

Tek vücut tek yürek

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi futbol kulüplerini de vurdu. 11 şehirde yıkıma neden olan deprem, bölgede yer alan spor kulüplerini derinden etkiledi. Depremden en çok etkilenen 11 ilimizin takımlarından bir kısmı ligden çekilme kararı aldı. Durum böyle olunca futbol federasyonumuz da gerekli düzenlemeleri yaptı. Hayat bir şekilde devam etti. Ama yaşadığımız acıyı da tarif etme şansımız yok. Tüm bu acıların içinde ‘Acaba bundan sonra ne olacak’ demekten de kendimizi alamadık.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, tüm tartışmaları bir kenara bırakıp tek vücut ve tek yürek olup deprem bölgesine yaptıkları yardımlar ile bir nebzede olsa acımıza su serpti, ileriye umutla bakmamızı sağladı. Umarız bundan sonra da aynı şekilde dostça bir lig bizi bekler. Çünkü hayatta kazanmaktan, şampiyon olmaktan daha önemli şeyler var.