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Kars’ta yürekleri dağlayan görüntü

Kars’ta bir sokak köpeğinin yavrusunu araç ezdi. Olay yerinde ölen yavru köpeğin annesi saatlerce yavrusunun başında bekledi.

Gazi Ahmet Muhtar Paşa (GAMP) Caddesi üzerinde annesinin peşinden giden yavru köpek araç altına kalarak ezildi. Olay yerinde ölen yavru köpeği yoldan geçen vatandaşlar caddeden kaldırarak kaldırama bıraktı. Anne köpek ölen yavrusunu ayağa kaldırmak için saatlerce uğraştı. Yavrusu ayağa kalmayan köpek, zaman zaman yavrusunu yaladı, kimi zaman da baş ucuna yatan köpek, caddeden geçen vatandaşları duygulandırdı.

Yavrusunun başından bir an olsun ayrılmayan köpek, yavrusunun etrafında sürekli dolaştı durdu. Olay yerine gelen belediye ekipleri yavru köpeğin ölüsüne alarak bölgeden uzaklaştı. Yavrusunu kaybeden anne köpek ise bölgeden ayrılarak gözlerden kayboldu. Anne köpeğin yavrusunun başında acı bekleyişi ise yürekleri burktu. (İHA)

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Kars’ta yürekleri dağlayan görüntü
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