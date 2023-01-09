Kars’ta öğrenci servisi devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kars ‘ın Arpaçay ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 14 öğrenci yaralandı.

Taşımalı eğitim gören öğrencilerin bulunduğu Yaşar P. idaresindeki 36 M 1338 plakalı servis minibüsü, Karaurgan köyü mevkisinde devrildi.

Kazada Gökhan Polat (13) hayatını kaybetti, 14 öğrenci yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Arpaçay Devlet Hastanesi ile Kars ‘taki hastanelere kaldırıldı.

Vali Türker Öksüz, hastanede yaralıları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Servis sürücüsü gözaltına alındı.

“Yaralı öğrencilerin hayati tehlikesi yok”

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Arpaçay Devlet Hastanesi’nde gazetecilere, ilçede üzücü bir kazanın yaşandığını söyledi.

Kazada 1 öğrencinin hayatını kaybettiğini ifade eden Öksüz, şöyle konuştu:

“Bugün Arpaçay Karaurgan köyünde, Arpaçay merkezdeki 3 Kasım Ortaokulunun öğrenci taşıyan servis aracının trafik kazası yapması sonucu maalesef 15 öğrencimiz yaralanmıştır. Bu öğrencilerden birisi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir, 14 yaralımızdan 9’u kontrol amaçlı olarak Harakani Devlet Hastanesi’ne nakledilmiştir. Burada yaralılarımızın tedavileri devam etmektedir. Onlarla ilgili ilk bulgulara göre herhangi bir hayati tehlike söz konusu değildir. Çok üzücü bir olay. Allah beterinden saklasın, vefat eden öğrencimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, ailesine milli eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum.”

Vali Öksüz, yaralı öğrencileri ziyaret ettiğini ve genel durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Öte yandan jandarma ekipleri kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi aldı. (AA)