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Kars’ta kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı

Kars’ta kar ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kars-Iğdır kara yolunda buzlanma nedeniyle bazı tırlar Ölçülü köyü mevkisinde yolda kaldı.

Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak tırların ilerleyemediği bölgedeki yolun bir şeridini ulaşıma kapattı. Ardından Karayolları ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Tırlar, Karayolları ekiplerince iş makinesi desteğinde kurtarılmaya başlandı. (AA)

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Kars’ta kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı
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