Kars’ta kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı

Kar s’ta kar ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar s-Iğdır kar a yolunda buzlanma nedeniyle bazı tırlar Ölçülü köyü mevkisinde yolda kaldı.

Polis ekipleri gü ve nlik önlemi alarak tırların ilerleyemediği bölgedeki yolun bir şeridini ulaşıma kapattı. Ardından Kar ayolları ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.