Kars’ta kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi
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Kars’ta kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Kars’ta, polis operasyonunda, piyasa değeri 250 bin lira olan  kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yasal olmayan yollarla cinsel içerikli ürünler getirilerek piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi. Polisin 1 iş yeri ve 1 depoda yaptığı aramada, 4 bin 900 paket içerisinde cinsel içerikli hap, macun, şeker, ıslak mendil ve damla ele geçirildi.

Piyasa değeri 250 bin lira olan ürünlerle ilgili gözaltına alınan 2 kişiye dair soruşturma sürüyor.

(DHA)

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