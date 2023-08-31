Kars’ta akranını öldüren 15 yaşındaki çocuk tutuklandı
Kars’ta çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuğu öldüren aynı yaştaki zanlı tutuklandı.
İsmail Aytemiz Bulvarı’nda iki gün önce kavga ettiği M.Ö’yü bıçakla öldüren B.A’nın İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Harakani Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen B.A, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
B.A çıkarıldığı mahkemece, “kasten adam öldürme” suçundan tutuklandı.
Digor Devlet Hastanesi morgundan alınan M.Ö’nün cenazesi ise Digor ilçesine bağlı Kocaköy köyünde toprağa verildi.
(AA)
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