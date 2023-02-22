Karşı şeride geçen otomobil başka bir otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Başakşehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek başka bir otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Gökhan Arslan (26) hayatını kaybederken, diğer otomobildeki anne ve kızı yaralandı.

Kaza, Fırat Ilgaz Caddesi’nde 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Arslan yönetimindeki 34 RS 2369 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı hızlı bir şekilde karşı şeride geçti.

O sırada Pınar Canlı idaresindeki 34 FİG 41 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada karşı şeride geçen otomobil sürücüsü Gökhan Arslan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Pınar Canlı ve kızı Ayşe Canlı ise yaralandı. Yaralılar ambulansla çevredeki bir hastaneye götürüldü.

Kazayı gören Osman Çakaner, “Bir araç karşı şeritten geliyordu sonra takla attı. Karşı şeritteki araca çarptı. Kadın sürücünün kafası kanıyordu, yanındaki çocukta ‘uykum geliyor’ diyordu. Çocukta yaralıydı. Araçta sadece bir kadın ve çocuk vardı” dedi. Kaza nedeniyle Rıfat Ilgaz Caddesi trafiğe kapatıldı.

Kazaya karışan araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

(DHA)